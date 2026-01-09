Mercato : Une folie se prépare au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’année dernière, en janvier, le PSG avait fait chavirer le mercato hivernal en recrutant Khvicha Kvaratskhelia. Cette fois-ci, pas sûr que le club parisien ne cherche à se renforcer sur le marché des transferts. En revanche, en interne, Luis Enrique et Luis Campos travaillent déjà sur le mercato estival. Explications.

Auteur d’une première partie de saison satisfaisante, le PSG est attendu au tournant en ce début d’année 2026. Champion d’Europe en titre, le club de la capitale ne devrait pas connaître de changements significatifs au sein de son effectif cet hiver.

Le PSG calme cet hiver... Si l’année dernière, Paris avait réalisé un énorme coup en signant Khvicha Kvaratskhelia, le PSG devrait se montrer nettement plus calme cet hiver. Seuls quelques départs mineurs comme celui du jeune défenseur Noham Kamara pourraient se produire. Mais cela s’explique par un constat plutôt simple ; Luis Enrique et Luis Campos sont très satisfaits de l’effectif actuel.