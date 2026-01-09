Zidane - Mbappé : Des contacts secrets révélés !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Petit frère de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé réalise de beaux progrès du côté du LOSC, qu’il a rejoint en 2024 en provenance du PSG. De quoi se poser la question de la sélection nationale. Éligible à une carrière internationale avec l’Algérie, le joueur de 19 ans aurait été approché par les Fennecs.

La famille Mbappé se porte bien. Si Kylian vit une seconde saison très réussie sur le plan individuel du côté du Real Madrid, Ethan le cadet, a trouvé des couleurs au LOSC. Auteur de trois buts en seulement neuf matchs, le joueur de 19 ans a trouvé sa place au sein de la formation de Bruno Genesio.

Ethan Mbappé surveillé par l’Algérie Forcément, les prestations du plus jeune de la famille Mbappé ne passent pas inaperçue. A en croire les dernières révélations du Parisien, la carrière internationale du jeune Ethan Mbappé pourrait connaître un tournant dans les prochaines semaines. Convoqué avec l’équipe de France U16 puis U19 sans jamais jouer, le milieu de terrain né en 2006 pourrait également décider de représenter l’Algérie.