Comme chez d'autres grands clubs européens, Luis Enrique ne peut que constater une flopée de blessures depuis le début de la saison au PSG. L'entraîneur parisien est donc contraint d'effectuer de multiples changements et de mettre en place un turnover à chaque match. Au point où plusieurs essais sont faits au poste d'ailier droit avec un constat clair dressé par Walid Acherchour.

Depuis le début de la saison, l'effectif du PSG est miné par les blessures. Ce qui empêche Luis Enrique à aligner régulièrement son trio d'attaque vainqueur en finale de Ligue des champions contre l'Inter (5-0) à savoir Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Les deux derniers cités ont été diminués physiquement à deux reprises. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a été forcé d'opérer certains ajustements avec les titis parisiens ou les premiers remplaçants comme Kang-in Lee.

«Kang-in Lee, c'est le meilleur joueur à droite du PSG depuis le début de saison» Titularisé samedi soir par Luis Enrique sur la pelouse du FC Metz (3-2) sur le flanc droit de l'attaque, comme ce fut le cas la semaine dernière contre le Stade Rennais au Parc des princes (5-0) Kang-in Lee a incité Walid Acherchour à dresser un implacable constat au PSG. « Kang-in Lee, c'est le meilleur joueur à droite du PSG depuis le début de saison, parce qu'en fait, il n'y a que des joueurs qui sont plus à l'aise à gauche : Kvaratskhelia, Barcola... En plus quand ils jouent à droite, ils trainent la patte les deux. Tu peux même rajouter Ibrahim Mbaye qui est meilleur à gauche qu'à droite ».