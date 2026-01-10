Zidane - Divorce à 80M€ : Sa femme jubile !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane avait pris une décision majeure dans sa carrière de joueur en actant son divorce avec la Juventus Turin en 2001 pour rejoindre le Real Madrid, avec un transfert à 80M€ à la clé. Et son épouse, Véronique, semblait ravie de ce choix puisqu'elle en avait marre de la vie à Turin. Explications.

Après cinq ans passés à la Juventus Turin (1996-2001), Zinedine Zidane avait décidé de franchir un cap dans sa carrière et de s'engager avec les galactiques du Real Madrid. Ce divorce a néanmoins rapporté un jackpot de 80M€ à la Juve, soit le record pour un transfert à cette époque, mais la plus heureuse de cette séparation était peut-être Véronique, la femme de Zinedine Zidane, qui semblait pressée de quitter le club bianconero.

La femme de Zidane voulait partir C'est en tout cas ce qu'a révélé le journaliste Frédéric Hermel dans la biographie de Zinedine Zidane, parue en 2019 : « Cet atterissage à Madrid était un cadeau pour Véronique. L'un des plus beaux que Zizou pouvait offrir à celle qu'il aime. Après cinq années passées à Turin, puisque le joueur évoluait sous le maillot de la Juventus, elle se disait fatiguée de la brume et de la froideur de la ville italienne. Elle aspirait au soleil, à la douceur du pays et de ses ancêtres. Elle aimait parler l'espagnol, elle souhaitait désormais rouler les « r» au quotidien », indique-t-il.