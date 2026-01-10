L’OM tout proche de recruter un ancien du PSG avec un gros salaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2021, alors qu'il se retrouvait libre sur le marché des transferts après son départ de Valence, Kevin Gameiro avait été contacté par l'OM qui est même passé tout proche d'enrôler l'ancien buteur du PSG. Mais finalement, Gameiro a refusé à la dernière minute l'offre marseillaise qui comprenait pourtant un gros salaire, et s'en est expliqué.

Interrogé sur RMC en mai 2025, Kevin Gameiro s'est longuement confié sur les coulisses de son mercato estival 2021 qui a été très agité. L'ancien buteur du PSG (2011-2013), qui était arrivé au terme de son contrat avec le FC Valence, avait été contacté par l'OM qui lui offrait un gros salaire afin de l'attirer dans ses rangs. Gameiro avoue avoir longuement réfléchi, mais finalement, l'ancien buteur de l'équipe de France avait opté pour le RC Strasbourg, son club formateur.

« Un salaire très intéressant à l'OM » Il s'est confié sur les coulisses de ses négociations avec l'OM à l'époque : « Pablo Longoria a essayé de me faire venir, il a failli (sourire). Il a failli parce qu’à ce moment-là, je sortais d’une année compliquée à Valence. Je voulais retrouver un club avec de la passion. J’avais une offre d’un club en Turquie qui me proposait beaucoup d’argent mais qui ne me faisait pas rêver. Et j’avais l’OM, un très grand club français, avec un salaire très intéressant. Il y avait aussi Pablo, qui était là, et Sampaoli, que j’avais côtoyé à Séville. J’avais confiance en eux, au-delà du club, et ça a failli me faire changer d’avis », indique Kévin Gameiro.