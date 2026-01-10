L’OM tout proche de recruter un ancien du PSG avec un gros salaire !

Lors du mercato estival 2021, alors qu'il se retrouvait libre sur le marché des transferts après son départ de Valence, Kevin Gameiro avait été contacté par l'OM qui est même passé tout proche d'enrôler l'ancien buteur du PSG. Mais finalement, Gameiro a refusé à la dernière minute l'offre marseillaise qui comprenait pourtant un gros salaire, et s'en est expliqué.
Interrogé sur RMC en mai 2025, Kevin Gameiro s'est longuement confié sur les coulisses de son mercato estival 2021 qui a été très agité. L'ancien buteur du PSG (2011-2013), qui était arrivé au terme de son contrat avec le FC Valence, avait été contacté par l'OM qui lui offrait un gros salaire afin de l'attirer dans ses rangs. Gameiro avoue avoir longuement réfléchi, mais finalement, l'ancien buteur de l'équipe de France avait opté pour le RC Strasbourg, son club formateur.
« Un salaire très intéressant à l'OM »
Il s'est confié sur les coulisses de ses négociations avec l'OM à l'époque : « Pablo Longoria a essayé de me faire venir, il a failli (sourire). Il a failli parce qu’à ce moment-là, je sortais d’une année compliquée à Valence. Je voulais retrouver un club avec de la passion. J’avais une offre d’un club en Turquie qui me proposait beaucoup d’argent mais qui ne me faisait pas rêver. Et j’avais l’OM, un très grand club français, avec un salaire très intéressant. Il y avait aussi Pablo, qui était là, et Sampaoli, que j’avais côtoyé à Séville. J’avais confiance en eux, au-delà du club, et ça a failli me faire changer d’avis », indique Kévin Gameiro.
Gameiro a dit non
Mais en dépit de cette offre intéressante de l'OM, l'ancien joueur du PSG a préféré décliner à la dernière minute pour des raisons familiales : « J’étais en vacances, les discussions étaient bien avancées. Pendant quinze jours, j’avais une boule au ventre. À 34 ans, je me disais: 'Mais qu’est-ce qui m’arrive? Ce n’est pas normal d’avoir une boule au ventre.' C’est la première fois que j’en ai discuté avec ma famille et mes proches, car c’était une décision très importante. L’OM, ce n’est pas un club facile, avec tout ce qu’il y a autour. Quand tu arrives dans un club comme ça, il faut être à 100 %. J’ai une vie de famille, c’est compliqué. J’ai des enfants. À ce moment-là, mon grand avait 12 ans. On sait que ça peut être compliqué à l’école », précise Gameiro.