Zidane : Son histoire d’amour avec une star à Marseille

Natif de Marseille, Zinedine Zidane était durant son enfance un grand admirateur d'Enzo Francescoli qui était l'une des stars de l'OM à la fin des années 80. Et l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France, très fan de l'ancien milieu offensif uruguayen, a même eu l'occasion par la suite de nouer une belle relation avec lui et de dormir avec son maillot !

En juin 2022, à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane accordait un large entretien à L'EQUIPE, et l'ancien numéro 10 de l'équipe de France y a notamment évoqué son coup de coeur pour Enzo Francescoli lorsqu'il était enfant. Gamin de Marseille et grand admirateur de l'ancien milieu offensif uruguayen de l'OM, Zidane lui vouait un amour sans faille et a d'ailleurs eu l'occasion de nouer une relation avec son idole lorsqu'il est lui-même devenu très connu.

« C’était plus que mon idole. J’étais fanatique » Dans cet entretien, Zidane s'est prononcé sur son amour pour Francescoli qui avait débuté lorsqu'il vivait encore à Marseille chez ses parents : « Enzo Francescoli. C’était plus que mon idole. J’étais fanatique de lui. C’était plus que du mimétisme. Je décortiquais tout ce qu’il faisait. Il fallait que je refasse ça sur le terrain. Je m’entraînais jusqu’à y arriver. Je regardais tout, à la loupe, pour reproduire. En plus, j’allais au stade à l’époque (1989-1990). J’étais tout en haut dans le Vélodrome, derrière le but. On s’est rencontrés plusieurs fois. On s’est rapprochés. Mais Enzo restait mon idole. On a fait la finale de la Coupe du monde des clubs l’un contre l’autre, la Coupe intercontinentale à Tokyo. C’était avec la Juventus contre River Plate (1-0 pour la Juventus Turin, fin 1996). On a échangé nos maillots. Je lui avais demandé avant le match. Mais il savait. J’avais tellement parlé de lui dans mes interviews. Il m’a amené son maillot à la fin malgré la défaite », confie Zinedine Zidane.