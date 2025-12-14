PSG - Départ à l’étranger : La promesse de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Ibrahim Mbaye continue de convaincre son monde au PSG. Buteur contre le Stade Rennais la semaine passée, le crack de 17 ans a de nouveau été décisif ce samedi sur la pelouse du FC Metz. Passeur sur le but de Quentin Ndjantou, le titi parisien a même été élu homme du match. L’international sénégalais va néanmoins quitter la capitale quelques temps pour disputer la CAN 2025.

«On est prêt à lui donner de la continuité» Luis Enrique n’a toutefois pas manqué de lui faire une promesse pour son retour. « Il y a encore un match pour lui avant son départ à la CAN. Et quand il reviendra, on est prêt à lui donner de la continuité dans le temps de jeu » a expliqué l’entraîneur du PSG dans des propos rapportés par Le Parisien.