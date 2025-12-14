Ousmane Dembélé remplacé : C’est la folie au PSG !

Pierrick Levallet

En l’absence d’Ousmane Dembélé, le PSG a été contraint de trouver des solutions en cette première partie de saison. Luis Enrique a décidé de miser sur la jeunesse, en donnant un peu peu plus de temps de jeu à Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou. Et les deux titis parisiens se montrent comme des alternatives crédibles dans ce rôle.

Cette saison, le PSG a plus souvent été privé d’Ousmane Dembélé qu’autre chose. Ennuyé par quelques pépins physiques, le Ballon d’Or 2025 a manqué les deux derniers matchs pour maladie. Luis Enrique a donc été contraint de trouver des solutions pour remplacer l’attaquant de 28 ans. Et dans cette optique, le coach espagnol a misé sur la jeunesse.

Ndjantou et Mbaye pour remplacer Dembélé ? Comme le rapporte Le Parisien, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou brillent ces derniers temps, et ils ne se quittent plus. Contre le Stade Rennais, le premier a su profiter d’une offrande du second. Ce samedi face au FC Metz, les rôles se sont inversés. Les deux titis ne se cachent pas et ne cessent de montrer qu’ils peuvent être vus comme des alternatives crédibles en l’absence de certains cadres expérimentés comme Ousmane Dembélé.