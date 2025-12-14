PSG : Départ au Qatar, c'est officiel !

Amadou Diawara

Sacré en Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va disputer la finale de la Coupe intercontinentale ce mercredi. En demi-finale, Flamengo a fait tomber le Pyramids FC. Par conséquent, le PSG affrontera le club brésilien au stade Ahmad-ben-Ali - plus communément appelé l'Al-Rayyan Stadium - de Doha.

Le 31 mai dernier, le PSG a étrillé l'Inter en finale de la Ligue des Champions (5-0). Grâce à son sacre historique en C1, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a validé son ticket pour la finale de la Coupe intercontinentale.

