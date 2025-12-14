PSG : Départ au Qatar, c'est officiel !

Sacré en Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va disputer la finale de la Coupe intercontinentale ce mercredi. En demi-finale, Flamengo a fait tomber le Pyramids FC. Par conséquent, le PSG affrontera le club brésilien au stade Ahmad-ben-Ali - plus communément appelé l'Al-Rayyan Stadium - de Doha.
Le 31 mai dernier, le PSG a étrillé l'Inter en finale de la Ligue des Champions (5-0). Grâce à son sacre historique en C1, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a validé son ticket pour la finale de la Coupe intercontinentale.
Coupe Intercontinentale : Le PSG va affronter Flamengo
Depuis ce samedi soir, le PSG connait l'identité de son adversaire en finale de la Coupe Intercontinentale. En effet, Flamengo s'est imposé face au Pyramids FC en demi-finale (2-0).
PSG-Flamengo est prévu ce mercredi à Doha
Tombeur du FC Metz ce samedi soir au stade Saint-Symphorien (2-3), le PSG de Luis Enrique va se frotter à Flamengo ce mercredi à 18 heures. Le duel entre les deux équipes va avoir lieu au stade Ahmad-ben-Ali, plus communément appelé l'Al-Rayyan Stadium. L'enceinte étant situé à Doha au Qatar. Après avoir remporté la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions et le Trophée des Champions, le PSG pourrait enchainer avec la Coupe Intercontinentale.