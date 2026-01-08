Départ de Vitinha : Le gros coup du PSG à 100M€ ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Véritable maitre à jouer du PSG de Luis Enrique, Vitinha prolongeait son contrat avec le club de la capitale il y a un peu moins d’un an. Lié jusqu’en 2029 avec le club de la capitale, le Portugais est néanmoins lié au Real Madrid, qui pourrait profiter d'un accord à 100M€ pour s’offrir le 3ème du dernier Ballon d’Or. Et voilà que le PSG pourrait avoir tout intérêt à vendre Vitinha à ce prix. Explications.

Alors que Vitinha a révélé qu’il se verrait bien jouer en Liga, le Real Madrid pourrait réaliser son souhait. En effet, dernièrement, ça s’est emballé à propos d'un transfert du Portugais chez les Merengue. En cas de départ de Vinicius Jr, la Casa Blanca pourrait lancer son offensive sur le joueur du PSG. Et comme ça a été révélé en Espagne, il existerait un accord secret rendant possible un transfert de Vitinha à hauteur de 100M€.

Vitinha évalué à 85M€ ? Compte tenu de l’importance de Vitinha, il est difficilement envisageable de voir le PSG se séparer du milieu de terrain. Pourtant, d’un point de vue financier, cette opération à 100M€ pourrait être un joli coup de la part du club de la capitale. C’est ce qu’a révélé l’Observatoire du football CIES au moment d’établir son top 100 des joueurs les plus chers. En effet, pour ce qui est de la valeur de Vitinha, elle a été fixée à quasiment 85M€.