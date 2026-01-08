Départ de Vitinha : Le gros coup du PSG à 100M€ ?

Véritable maitre à jouer du PSG de Luis Enrique, Vitinha prolongeait son contrat avec le club de la capitale il y a un peu moins d’un an. Lié jusqu’en 2029 avec le club de la capitale, le Portugais est néanmoins lié au Real Madrid, qui pourrait profiter d'un accord à 100M€ pour s’offrir le 3ème du dernier Ballon d’Or. Et voilà que le PSG pourrait avoir tout intérêt à vendre Vitinha à ce prix. Explications.
Alors que Vitinha a révélé qu’il se verrait bien jouer en Liga, le Real Madrid pourrait réaliser son souhait. En effet, dernièrement, ça s’est emballé à propos d'un transfert du Portugais chez les Merengue. En cas de départ de Vinicius Jr, la Casa Blanca pourrait lancer son offensive sur le joueur du PSG. Et comme ça a été révélé en Espagne, il existerait un accord secret rendant possible un transfert de Vitinha à hauteur de 100M€.
Vitinha évalué à 85M€ ?
Compte tenu de l’importance de Vitinha, il est difficilement envisageable de voir le PSG se séparer du milieu de terrain. Pourtant, d’un point de vue financier, cette opération à 100M€ pourrait être un joli coup de la part du club de la capitale. C’est ce qu’a révélé l’Observatoire du football CIES au moment d’établir son top 100 des joueurs les plus chers. En effet, pour ce qui est de la valeur de Vitinha, elle a été fixée à quasiment 85M€.
« Je suis heureux ici et je ne veux pas partir »
Vitinha reste toutefois un joueur du PSG pour le moment. Et pour le Portugais, il n’est pas question de s’en aller actuellement. « Pour le moment, je suis heureux ici et je ne veux pas partir. J'adore le projet, le club, les gens et l’entraîneur. (…) Ma destination de rêve est-elle Paris actuellement ? Oui, sans aucun doute. Je me sens très bien en ville et au club. Ma famille adore vivre à Paris. Je parle la langue et je me sens comme chez moi. J'espère que ça restera ainsi », confiait récemment Vitinha.