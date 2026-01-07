Mercato : Le PSG le vire et lui fait un cadeau exceptionnel !

Axel Cornic

Après une saison historique, durant laquelle il a été l’un des meilleurs joueurs, Gianluigi Donnarumma s’est vu montrer la porte de sortie au Paris Saint-Germain. Un choix qui a beaucoup fait parler, mais finalement l’international italien semble plutôt heureux d’avoir fermé le chapitre parisien pour signer en Premier League, à Manchester City.

L’été 2025 a été assez calme à Paris, où il n’y a eu que trois recrues lors du mercato. Il y a toutefois eu un départ de taille, puisque Gianluigi Donnarumma est parti dans des circonstances assez étranges, ce qui n’a pas manqué d’attirer des nombreuses critiques au PSG.

« C'est le meilleur championnat du monde » Si certains se demandent encore comment Luis Enrique et Luis Campos ont bien pu le laisser filer, mais l’international italien semble finalement plutôt heureux en Premier League. « C'est le meilleur championnat du monde » a assuré Donnarumma, sur les médias de son nouveau club Manchester City.