Le PSG prépare un coup à la Donnarumma !

Cet été, le PSG a opéré une transition importante au poste de gardien de but. Avec le départ de Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique a opté pour l’arrivée de Lucas Chevalier. Pas encore conquérant dans les buts parisiens, le jeune Français a été piqué par la concurrence. Une stratégie volontaire du coach espagnol, qui l’avait réalisé avec l’Italien.

Le PSG fait face à un gros défi. Le club parisien souhaite remporter tous les trophées possibles, et pour cela, Paris aura besoin d’un grand gardien. Si la saison passée, Gianluigi Donnarumma s’est imposé comme le meilleur portier de la planète, son successeur, Lucas Chevalier, connaît des débuts compliqués.

Chevalier connaît des difficultés Recruté contre 40M€ cet été, le Français n’est pas encore impérial dans les buts. Dernièrement, Lucas Chevalier a même vu Matvey Safonov prendre sa place le temps de quelques matchs. Selon l’Equipe, Luis Enrique a volontairement voulu piquer le numéro 30, en donnant du temps de jeu au Russe qui le lui a bien rendu.