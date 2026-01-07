Le PSG menacé ? L’énorme punchline lâchée en direct !

Axel Cornic

Ce jeudi soir se disputera au Koweït le Trophée des Champions, qui opposera le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille. Et Marquinhos ainsi que ses coéquipiers semblent bien décidés à prendre leur revanche après la défaite en Ligue 1 du 22 septembre dernier, au stade Vélodrome (1-0).

C’est l’un des rendez-vous les plus attendus de la saison. L’OM et le PSG vont se rencontrer une nouvelle fois après le match de septembre dernier, qui avait énormément fait parler. Mais l’occasion de tout effacer se présente pour les Parisiens, avec le Trophée des Champions.

« Marseille ne me fait jamais peur » Présent en conférence de presse ce mercredi, Marquinhos a lancé les hostilités avant le choc face à l’OM. « Elle ne me fait jamais peur, Marseille. Peur, non. On respecte toujours l'adversaire. Peu importe l'adversaire, on en n'a pas peur » a déclaré le capitaine du PSG.