Guerre avec le PSG : «L’arnaque» annoncée dans la presse !

En 2019, Adrien Rabiot est engagé dans une guerre avec le PSG. Le milieu de terrain formé au club souhaite absolument quitter Paris, qui de son côté, n’hésite pas à le mettre de côté. Jean-Marc Bosman, initiateur du célèbre arrêt mis en place en 1995, a révélé comment Rabiot et son clan l’avait contacté afin de lui émettre un don.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a vu son histoire avec le club parisien mal se terminer. En 2019, le milieu de terrain français souhaite quitter Paris à l’issue de son contrat. Une situation que le PSG n’accepte pas. Rabiot est alors mis au placard, avant de rejoindre la Juventus.

Adrien Rabiot a contacté Jean-Pierre Bosman De manière surprenante, le chemin d’Adrien Rabiot va croiser celui de Jean-Marc Bosman, ancien joueur ayant donné son nom au célèbre arrêt Bosman, mis en place en 1995, et qui a totalement bouleversé le monde du football. En effet, comme il le raconte au Parisien, le Belge a été contacté en 2019 par Adrien Rabiot et sa mère afin de recevoir une donation de leur part.