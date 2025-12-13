Marquinhos recale une star pour un grand secret du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année dernière, le PSG a ébloui le monde du football en proposant un niveau de jeu incroyable pour décrocher sa première victoire en Ligue des champions. Une performance qui a marqué tout le monde, à commencer par Thiago Silva. Ce dernier, qui est toujours en contact avec Marquinhos, a tenté d'en savoir plus auprès de son ami. En vain.

Même s'il joue moins en ce moment, Marquinhos a évidemment participé au titre du PSG en Ligue des champions la saison dernière. Le Brésilien continue de briller malgré ses efforts en défense et il est l'un des grands acteurs de la réussite collective. Thiago Silva, qui a quitté le club en 2020, a été surpris de voir une telle connexion entre tous les joueurs et a cherché à en savoir plus. Marquinhos ne lui a rien révélé !

Thiago Silva sous le charme du PSG Ancien capitaine du PSG, Thiago Silva a joué 315 matches avec le maillot du club avant son départ en 2020. Il n'a pas eu la chance de décrocher la Ligue des champions et il reste époustouflé par la prestation des joueurs. « J’aime ce PSG 2025 ? Pour un passionné de foot comme moi, c'est un bonheur de voir cette équipe. Ce qui m'impressionne, c'est la façon dont elle fonctionne. Tout semble automatique. Ils savent tous ce que l'autre va faire. Qui prend la profondeur, va dans l'axe, va apporter le surnombre... Ça me fascine » explique-t-il dans une interview pour France Football.