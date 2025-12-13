Marquinhos : L’humiliation après son transfert au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au cours de son passage au PSG entre 2012 et 2020, Thiago Silva a créé un véritable lien avec le club de la capitale. Le Brésilien a été bien accueilli et surtout il a pu faire de grandes rencontres comme avec Lucas et Marquinhos. D'ailleurs ce dernier se faisait parfois chambrer par ses coéquipiers à son arrivée au PSG.

Solidement attaché au PSG pendant des années, Thiago Silva y a trouvé aussi une véritable famille et c'est peut-être ce qui a le plus compté dans sa volonté de rester au club 8 saisons. Le défenseur central y a trouvé de véritables amis avec qui il a passé de grands moments.

Thiago Silva au PSG, les grands souvenirs Recruté en 2012 au début de l'ère QSI, Thiago Silva a eu le temps de voir débarquer énormément de joueurs. Mais il garde des souvenirs particulièrement marquants avec deux de ses compatriotes. « Mon passage à Paris a été marqué aussi par mon amitié avec Lucas et Marquinhos ? Oui, ce sont les meilleurs moments que le football nous offre. En fait, ce qui gâche tout, ce sont les matches. (Rires.) Le plus cool, c'est le quotidien, les jeux, l'amitié, la camaraderie... J'ai joué avec des centaines de joueurs et les amis pour toujours ne sont pas si nombreux. Lucas et Marquinhos en font partie » révèle-t-il à France Football.