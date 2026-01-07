8M€ : L’OM dégaine une offre surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En quête de renforts sur ce mercato hivernal, l’OM active plusieurs pistes. La cellule de recrutement marseillaise n’exclut pas d’observer à l’étranger, et il se pourrait que Marseille ait jeté son dévolu sur le Brésil. En effet, le club phocéen aurait déjà dégainé une proposition à hauteur de 8M€ pour Artur (27 ans, Botafogo).

Le mercato de janvier pourrait réserver son lot de surprises du côté de l’OM. En pleine bataille pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions, le club phocéen cherche des renforts. Récemment, le nom d’Himad Abdelli est revenu avec insistance côté marseillais.

L’OM tient une piste au Brésil Une piste en Ligue 1 donc. Mais la cellule de recrutement de l’OM explore également d’autres pistes à l’étranger. A en croire les dernières indiscrétions du média brésilien Ge Globo, Marseille serait sur les traces d’Artur, ailier de 27 ans évoluant du côté de Botafogo.