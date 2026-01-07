8M€ : L’OM dégaine une offre surprise !

En quête de renforts sur ce mercato hivernal, l’OM active plusieurs pistes. La cellule de recrutement marseillaise n’exclut pas d’observer à l’étranger, et il se pourrait que Marseille ait jeté son dévolu sur le Brésil. En effet, le club phocéen aurait déjà dégainé une proposition à hauteur de 8M€ pour Artur (27 ans, Botafogo).
Le mercato de janvier pourrait réserver son lot de surprises du côté de l’OM. En pleine bataille pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions, le club phocéen cherche des renforts. Récemment, le nom d’Himad Abdelli est revenu avec insistance côté marseillais.
L’OM tient une piste au Brésil
Une piste en Ligue 1 donc. Mais la cellule de recrutement de l’OM explore également d’autres pistes à l’étranger. A en croire les dernières indiscrétions du média brésilien Ge Globo, Marseille serait sur les traces d’Artur, ailier de 27 ans évoluant du côté de Botafogo.
Une offre de 8M€ est dégainée
Cette piste menant au Brésilien serait plus que concrète, puisque Ge Globo explique de l’OM a d’ores et déjà formulé une première offre pour Artur. Cette proposition s’élèverait à 8M€. Reste désormais à savoir si cette dernière suffira à convaincre la direction de Botafogo de céder l’un de ses meilleurs éléments. A noter également que les négociations sont actuellement en cours entre les deux clubs.