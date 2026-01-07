Mercato - OM : La rupture qui va tout changer !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours déterminé à structurer son effectif en période de mercato, l’OM pourrait se montrer actif en janvier. Le club phocéen aurait notamment le milieu de terrain algérien Himad Abdelli dans le viseur. Mais afin de pouvoir potentiellement s’offrir une ou deux recrues cet hiver, Marseille va chercher à dégraisser avec un départ.

Le mercato hivernal pourrait réserver son lot de surprises à l’OM. Le club phocéen va chercher à renforcer son effectif pour la seconde partie de saison, et pour cela, Medhi Benatia ainsi que ses équipes, se tiennent prêts à agir. Dernièrement, Marseille semble avoir jeté son dévolu sur une piste en Ligue 1.

Un beau transfert en janvier pour l’OM ? Tout comme l’OL, l’OM serait sur les traces d’Himad Abdelli. Âgé de 26 ans, l’international Algérien parti disputer la CAN avec les Fennecs est une valeur sûre du championnat de France. Le capitaine d’Angers pourrait quitter son club contre 4M€, ce qui en ferait un potentiel bon coup pour l’OM. D’après les dernières indiscrétions de Média Foot, Medhi Benatia a déjà commencé à travailler sérieusement sur ce dossier.