Transfert à 30M€ : Le nouveau rêve de l’OM !

En discussion pour prolonger Robinio Vaz, l’Olympique de Marseille est désormais prêt à vendre le jeune attaquant, faute d'accord. Le président Pablo Longoria rêverait de récupérer un gros chèque en cas de transfert durant le mois de janvier. Reste à trouver preneur…
Avec Darryl Bakola, Robinio Vaz a enchanté les supporters de l’OM en début de saison. Mais aujourd’hui, les deux jeunes joueurs pourraient quitter la cité phocéenne, faute de prolongation. Pablo Longoria rêverait d’ailleurs de renflouer les caisses avec le jeune attaquant, actuellement engagé jusqu'en 2028.
Jusqu’à 30M€ pour Robinio Vaz ?
Comme l’explique La Provence dans ses colonnes du jour, l’OM a ouvert la porte à un transfert de Robinio Vaz, avec l’espoir d’empocher un gros chèque. Le président Pablo Longoria rêverait de conclure une opération comprise entre 25 et 30M€ pour sa pépite. Reste à voir désormais si le club phocéen trouvera preneur à ce prix, trop élevé aux yeux de Christophe Dugarry.
« Je ne comprends pas la logique de tout ça »
« J’ai été assez surpris. Il a montré des qualités, il mérite d’avoir du temps de jeu, c’est indéniable. Et de l’autre côté, tu as un entraîneur qui nous explique que la mentalité n’est pas bonne et que c’est pour ça qu’il ne joue pas. Et de l’autre côté, tu as des dirigeants qui nous disent que sa mentalité n’est pas bonne, dixit l’entraîneur, mais par contre, il vaut 20-25M€. Si sa mentalité n’est pas bonne et qu’il a fait 10 matchs depuis le début de l’année, il ne vaut pas 25M€. Je ne comprends pas la logique de tout ça », confiait le consultant sur RMC.