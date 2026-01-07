Transfert à 30M€ : Le nouveau rêve de l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En discussion pour prolonger Robinio Vaz, l’Olympique de Marseille est désormais prêt à vendre le jeune attaquant, faute d'accord. Le président Pablo Longoria rêverait de récupérer un gros chèque en cas de transfert durant le mois de janvier. Reste à trouver preneur…

Avec Darryl Bakola, Robinio Vaz a enchanté les supporters de l’OM en début de saison. Mais aujourd’hui, les deux jeunes joueurs pourraient quitter la cité phocéenne, faute de prolongation. Pablo Longoria rêverait d’ailleurs de renflouer les caisses avec le jeune attaquant, actuellement engagé jusqu'en 2028.

Jusqu’à 30M€ pour Robinio Vaz ? Comme l’explique La Provence dans ses colonnes du jour, l’OM a ouvert la porte à un transfert de Robinio Vaz, avec l’espoir d’empocher un gros chèque. Le président Pablo Longoria rêverait de conclure une opération comprise entre 25 et 30M€ pour sa pépite. Reste à voir désormais si le club phocéen trouvera preneur à ce prix, trop élevé aux yeux de Christophe Dugarry.