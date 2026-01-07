OM : Coup de théâtre, ce départ inespéré est bouclé !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, l'OM et le PSG vont s'affronter pour la première fois de l'année, et ce, pour se disputer le Trophée des Champions. Alors que la rencontre est organisée au Koweït, aucun supporter des deux équipes ne devait faire le déplacement. Mais finalement, 100 membres des Olympiens de Dubaï devraient être présents au Jaber Al-Ahmad International Stadium pour encourager l'OM.

Cette année, le Trophée des Champions est organisé par le Koweït. En effet, le Classique entre le PSG et l'OM est prévu ce jeudi soir au Jaber Al-Ahmad International Stadium.

Trophée des Champions : 100 supporters de l'OM seront présents Alors que le Trophée des Champions est délocalisé au Koweït, tous les supporters de l'OM avaient initialement décidé de boycotter ce rendez-vous. Mais à en croire RMC Sport, 100 membres des Olympiens de Dubaï devraient finalement faire le déplacement pour encourager les hommes de Roberto De Zerbi au Jaber Al-Ahmad International Stadium.