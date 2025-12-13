Mercato : Kylian Mbappé veut signer au PSG, la discussion secrète révélée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2017, le PSG réalisait un mercato historique. Coup sur coup, le club de la capitale a attiré Neymar puis Kylian Mbappé. Après le Brésilien, c’est donc le Français qui a rejoint Paris en provenance de l’AS Monaco. Un transfert dont se souvient bien Thiago Silva, ancien du PSG, qui a révélé que Mbappé a surtout voulu venir car Neymar était là.

Pour s’inviter à la table des plus grands clubs du monde, le PSG n’a pas hésité à sortir le chéquier. 222M€ ont ainsi été dépensés pour arracher Neymar au FC Barcelone, puis, ce sont 180M€ qui ont été lâchés à l’AS Monaco pour s’offrir les services de Kylian Mbappé. Le Français a donc rejoint Paris quelques jours après le Brésilien, dont la signature a visiblement convaincu Mbappé de venir à son tour au PSG.

« Même si Neymar signe, je veux venir aussi et faire partie de cette équipe » Ancien capitaine du PSG, Thiago Silva a raconté une incroyable anecdote sur l’arrivée de Kylian Mbappé au sein du club de la capitale. Au cours d’un entretien accordé à France Football, le Brésilien a ainsi révélé : « Je me souviens du Trophée des champions contre le Monaco de Kylian Mbappé au Maroc (victoire 2-1 du PSG, le 29 juillet 2017, à Tanger). À la fin du match, Mbappé voulait échanger avec moi. Il m'a dit : « Même si Neymar signe, je veux venir aussi et faire partie de cette équipe. Si tu peux en parler au président » ».