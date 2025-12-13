Mercato : Kylian Mbappé veut signer au PSG, la discussion secrète révélée !

A l’été 2017, le PSG réalisait un mercato historique. Coup sur coup, le club de la capitale a attiré Neymar puis Kylian Mbappé. Après le Brésilien, c’est donc le Français qui a rejoint Paris en provenance de l’AS Monaco. Un transfert dont se souvient bien Thiago Silva, ancien du PSG, qui a révélé que Mbappé a surtout voulu venir car Neymar était là.
Pour s’inviter à la table des plus grands clubs du monde, le PSG n’a pas hésité à sortir le chéquier. 222M€ ont ainsi été dépensés pour arracher Neymar au FC Barcelone, puis, ce sont 180M€ qui ont été lâchés à l’AS Monaco pour s’offrir les services de Kylian Mbappé. Le Français a donc rejoint Paris quelques jours après le Brésilien, dont la signature a visiblement convaincu Mbappé de venir à son tour au PSG.
« Même si Neymar signe, je veux venir aussi et faire partie de cette équipe »
Ancien capitaine du PSG, Thiago Silva a raconté une incroyable anecdote sur l’arrivée de Kylian Mbappé au sein du club de la capitale. Au cours d’un entretien accordé à France Football, le Brésilien a ainsi révélé : « Je me souviens du Trophée des champions contre le Monaco de Kylian Mbappé au Maroc (victoire 2-1 du PSG, le 29 juillet 2017, à Tanger). À la fin du match, Mbappé voulait échanger avec moi. Il m'a dit : « Même si Neymar signe, je veux venir aussi et faire partie de cette équipe. Si tu peux en parler au président » ».
« Légalement, on n’avait pas le droit »
Après Neymar, le PSG a donc fini par recruter Kylian Mbappé. Pourtant, ce n’était clairement pas gagné à cause du fair-play financier. « Légalement, on n’avait pas le droit. Il y avait le fair-play financier, ça n’allait pas être homologué. C’était impossible à faire. C’est pour ça que c’est incroyable pour moi et on l’a fait. Nous, on avait la capacité de mettre 30M€, on a mis cette somme là et l’année d’après, si, c’est ça l’astuce, le PSG ne descendait en Ligue 2, automatiquement, il y avait la clause et il faisait partie de l’effectif », avouait Luis Ferrer, ancien directeur sportif adjoint du PSG.