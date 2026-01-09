Un joueur de l'OM abandonne, la terrible raison dévoilée !

Alexis Brunet

Depuis l’été dernier, Nayef Aguerd évolue à l’OM où il s’est rapidement imposé comme un leader en défense. Toutefois, le Marseillais aurait pu ne jamais évoluer à ce poste. En effet, lorsqu’il était jeune, le Marocain évoluait comme numéro dix. Nasser Larguet, qui l’a côtoyé très jeune, a révélé pourquoi le joueur de 29 ans avait décidé d’abandonner cette carrière de meneur de jeu.

Afin de renforcer sa charnière centrale l’été dernier, l’OM n’avait pas hésité à sortir les gros moyens. Le club phocéen avait décidé de mettre plus de 20M€ sur la table pour s’offrir notamment les services de Nayef Aguerd. Une bonne opération car quelques mois plus tard le Marocain fait déjà partie des leaders marseillais et il est très souvent titularisé par Roberto De Zerbi.

Nayef Aguerd a commencé en tant que numéro 10 Avant de parcourir les pelouses de France ou bien d’Angleterre, Nayef Aguerd a été formé à l’Académie Mohamed VI au Maroc. C’est là-bas qu’il a fait la découverte de Nasser Larguet, qui en était le directeur à l’époque et qui a expliqué au journal Le Parisien que le joueur de l’OM n’avait pas commencé sa formation comme défenseur central, bien au contraire. « J’ai vu un garçon très élégant sur le terrain, un numéro 10 à l’époque, qui avait deux choses très particulières par rapport à un jeune Marocain : il était gaucher et capable de jouer long. Mais quand j’organisais des jeux réduits, il se mettait toujours derrière pour utiliser sa qualité première, sa relance. »