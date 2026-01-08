Zinedine Zidane et les «top models» : L’histoire d’amour qui bouleverse sa vie

C’est ce qu’on peut appeler un coup de foudre. Rencontrés durant leur jeunesse, Zinedine Zidane et Véronique Zidane sont encore ensemble aujourd’hui. Une histoire d’amour très forte sur laquelle le Ballon d’Or 1998 a eu l’occasion de revenir à plusieurs reprises ces dernières années.
Ensemble depuis 1989, Zinedine et Véronique Zidane vivent une belle et longue histoire d’amour. Native de Rodez, celle qui va bientôt fêter ses 56 ans a joué un rôle important dans la carrière de son mari, aujourd’hui pressenti pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. « Je lui dois énormément. J'ai toujours pu compter sur mon épouse », confiait Zizou en 2022, dans les colonnes de L’Équipe.
« Nous avons tout passé ensemble »
Les deux tourtereaux, mariés en 1994 lorsque Zinedine Zidane évoluait à Bordeaux, ont eu quatre enfants ensemble : Enzo (1995), Luca (1998), Théo (2002) et Elyaz (2005). « Elle a toujours été présente dans les moments compliqués, toujours à mes côtés, toujours positive, toujours avec les enfants, à pousser derrière tout le monde. C'est aussi grâce à elle. Nous avons tout passé ensemble. Je lui dis encore merci », se livrait Zidane auprès du quotidien sportif.
« C’est la rencontre de deux personnes »
En 2006, Zinedine Zidane se prononçait déjà sur le secret de son mariage réussi, malgré les tentations extérieures qui peuvent apparaître dans une vie. « Comment avez-vous fait pour préserver cet amour, ne pas être tenté par les top models, comme beaucoup de champions », avait demandé une journaliste du magazine Psychologies, lors d’un entretien réalisé avec celui qui s’apprêtait à prendre sa retraite. « Ça ne s’explique pas, ça se vit, c’est tout. C’est la rencontre de deux personnes », répondit Zinedine Zidane.