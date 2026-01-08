Zidane annonce la rupture après le bonheur total !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sacré champion du Monde avec l'équipe de France en 1998, Zinedine Zidane semble avoir eu beaucoup de mal à redescendre de son petit nuage ! L'ancien numéro 10 des Bleus reconnait d'ailleurs une rupture totale puisqu'il a été catastrophique avec la Juventus Turin les mois qui ont suivi ce Mondial. Explications.

Auteur d'un doublé de légende en finale de la Coupe du Monde 1998 contre le Brésil, Zinedine Zidane a ensuite connu une rupture assez brutale dans ses performances puisque l'ancien numéro 10 a eu beaucoup de mal à retrouver son meilleur niveau après ce moment de bonheur intense. En 2022, dans les colonnes de L'EQUIPE, Zidane s'est d'ailleurs confié sans détour à ce sujet.

« Après la Coupe du monde, je suis catastrophique » « Les six premiers mois jusqu’à la finale, pas les six derniers. Après la Coupe du monde, je suis catastrophique ! Je ne mettais plus un pied devant l’autre. Même mes copains me disaient : “Mais c’est ton cousin qui joue, c’est ton cousin qui est revenu à la Juve !” Quand vous gagnez un grand titre comme la Coupe du monde, vous avez tendance à vous relâcher. Et moi, je me suis vraiment bien relâché ! Et pour repartir, c’est dur. Il faut du temps », indique Zinedine Zidane, qui a finalement retrouvé du poil de la bête et a d'ailleurs largement contribué à la victoire de l'équipe de France à l'Euro 2000.