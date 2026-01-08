Zidane : La femme qui les sépare !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane est marié depuis bientôt 32 ans avec sa compagne Véronique Fernandez. Ensemble, ils ont bâti un socle familial fort avec quatre fils. Au terme de sa carrière de joueur professionnel en 2006, à 34 ans, Zidane a pris des distances avec certains ex-proches. Et comme le raconte Frédéric Hermel dans la biographie du grand nom du football français, sa conjointe ne serait pas étrangère à quelques ruptures amicales.

A compter de la signature de Zinedine Zidane au Real Madrid à l'été 2001, Frédéric Hermel a suivi la légende du football français en sa qualité de correspondant de L'Equipe et de RMC à Madrid. D'une relation professionnelle s'est muée une proximité forte entre les deux amoureux du ballon rond et du football espagnol. Au point où le journaliste a rédigé une biographie de l'icône du football français parue en 2019.

A l'été 2006 «une fusion encore plus intense» entre Zidane et sa femme Il raconte notamment dans ce récit le lien incassable entre Zinedine Zidane et sa femme Véronique Fernandez rendu encore plus fort à l'été 2006 dans la foulée du terme de sa vie de footballeur. « L'été 2006, celui de l'achèvement de la carrière de joueur de Zinedine, celui de rumeurs dans les magazines people, celui de l'après-coup de boule en finale du Mondial marquera une nouvelle ère dans leur relation. Pour déboucher vers une fusion encore plus intense ».