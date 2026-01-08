Zidane : La femme qui les sépare !

Zinedine Zidane est marié depuis bientôt 32 ans avec sa compagne Véronique Fernandez. Ensemble, ils ont bâti un socle familial fort avec quatre fils. Au terme de sa carrière de joueur professionnel en 2006, à 34 ans, Zidane a pris des distances avec certains ex-proches. Et comme le raconte Frédéric Hermel dans la biographie du grand nom du football français, sa conjointe ne serait pas étrangère à quelques ruptures amicales.
A compter de la signature de Zinedine Zidane au Real Madrid à l'été 2001, Frédéric Hermel a suivi la légende du football français en sa qualité de correspondant de L'Equipe et de RMC à Madrid. D'une relation professionnelle s'est muée une proximité forte entre les deux amoureux du ballon rond et du football espagnol. Au point où le journaliste a rédigé une biographie de l'icône du football français parue en 2019.
A l'été 2006 «une fusion encore plus intense» entre Zidane et sa femme
Il raconte notamment dans ce récit le lien incassable entre Zinedine Zidane et sa femme Véronique Fernandez rendu encore plus fort à l'été 2006 dans la foulée du terme de sa vie de footballeur. « L'été 2006, celui de l'achèvement de la carrière de joueur de Zinedine, celui de rumeurs dans les magazines people, celui de l'après-coup de boule en finale du Mondial marquera une nouvelle ère dans leur relation. Pour déboucher vers une fusion encore plus intense ».
«Véro ne veut plus que je le vois»
Un nouveau quotidien, un nouveau chapitre allait alors s'écrire pour Zinedine Zidane aux côtés de sa femme qu'il a marié en 1994. Et cela a engendré entre autres des cassures dans certaines amitiés comme le relate Frédéric Hermel dans son ouvrage intitulé sobrement : Zidane. « M., ce bon pote de Zizou, me raconte : « Il ne me prend plus au téléphone, il m'accuse d'être à l'origine de mensonges dans la presse. Véro ne veut plus que je le vois...» ».