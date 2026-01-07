Zinedine Zidane avec une star bien connue des Français, l’histoire hallucinante !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Légende du football, Zinedine Zidane avait eu l’occasion en 2015 d’échanger avec Teddy Riner, qui a lui aussi marqué l’histoire de son sport, au cours d’un entretien organisé par Le Parisien. L’ex-meneur de jeu avait alors fait halluciner son interlocuteur en révélant son passé… de judoka !

Un soir de juillet 1998, Zinedine Zidane est entré dans l’histoire, mais aussi dans le cœur des Français en inscrivant son doublé contre le Brésil, permettant aux Bleus de remporter leur première Coupe du monde. Joueur de légende, Zidane a également eu l’occasion de se faire un nom comme entraîneur avec trois victoires en Ligue des champions avec le Real Madrid. Mais le destin de l’ancien meneur de jeu aurait pu prendre une tournure différente s’il avait opté durant sa jeunesse pour son autre sport de prédilection.

Quand Zidane faisait halluciner Teddy Riner Car Zinedine Zidane n’a pas seulement joué au foot durant ses jeunes années. En 2015, Le Parisien avait réalisé une interview croisée entre Teddy Riner et l’ex-footballeur, qui en avait profité pour faire une révélation de taille. « J'apprécie sa discipline, je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler, mais j'ai été moi-même judoka (NDLR : Teddy Riner éclate de rire). Si, si, c'est vrai, on est une famille de judokas, avait indiqué Zinedine Zidane. Mon grand frère a été champion de France junior. Petit, je faisais du foot et du judo. Du coup, je peux me rendre compte que ce que Teddy fait, c'est très fort. » Une sortie qui avait alors fait halluciner Teddy Riner.