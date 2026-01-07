Zidane : Il annonce la fin, c'est «cruel»

Amadou Diawara

Au bout du suspense, l'Algérie de Luca Zidane est venue à bout de la République démocratique du Congo en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Interrogé après la défaite des Léopards, Sébastien Desabre a fait part de son immense déception.

Sous les yeux de sa famille, présente en tribunes, Luca Zidane a composté son billet pour les quarts de finale de la CAN. En effet, l'Algérie a battu la République démocratique du Congo ce mardi, et ce, par le plus petit des scores (1-0).

«On est forcément déçus» Alors que l'Algérie a inscrit le but de la victoire à la 119ème minute de jeu, Sébastien Desabre n'a pas su cacher sa désillusion. « Nous sommes forcément déçus de l'issue de la rencontre. Je pense que c'était un match de très haut niveau entre deux belles équipes. Compte tenu de la minute à laquelle on prend le but décisif, on est forcément déçus. Les joueurs ont tout donné sur le terrain, on s'est battu jusqu'à la fin. Malheureusement, ça n'a pas suffi », a regretté le sélectionneur de la RD Congo, avant de poursuivre.