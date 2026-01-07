Hervé Mathoux : Les adieux déchirants

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sur son compte X, le journaliste Hervé Mathoux, à la tête du Canal Football Club chaque dimanche, a rendu hommage à Michel Giuliani, décédé à l’âge de 71 ans. Une personne bien connue dans le monde de l’audiovisuel, plus particulièrement sur la Côte d’Azur.

On a appris cette semaine le décès de Michel Giuliani, figure de la télévision locale sur la Côte d’Azur et en charge de la production télévisée de nombreux matchs de première division, pour TF1 ou encore Canal+. Au cours de sa carrière, il avait notamment pu faire la connaissance du journaliste Hervé Mathoux, attristé par la nouvelle.

« Notre tristesse est immense » « Michel était mon ami depuis plus de 30 ans, partenaire de tous les tournages de mes débuts professionnels à Nice, Monaco et en Corse - sa terre. Notre tristesse est immense aussi grande que sa gentillesse et son humanité. Pensées pour sa femme Isabelle, son fils Antoine, sa fille Lisa, ses petits-enfants et tous ceux qui l’aimaient… », a réagi le présentateur du Canal Football Club, sur X.