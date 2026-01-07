Hervé Mathoux : Les adieux déchirants

Sur son compte X, le journaliste Hervé Mathoux, à la tête du Canal Football Club chaque dimanche, a rendu hommage à Michel Giuliani, décédé à l’âge de 71 ans. Une personne bien connue dans le monde de l’audiovisuel, plus particulièrement sur la Côte d’Azur.
On a appris cette semaine le décès de Michel Giuliani, figure de la télévision locale sur la Côte d’Azur et en charge de la production télévisée de nombreux matchs de première division, pour TF1 ou encore Canal+. Au cours de sa carrière, il avait notamment pu faire la connaissance du journaliste Hervé Mathoux, attristé par la nouvelle.
« Notre tristesse est immense »
« Michel était mon ami depuis plus de 30 ans, partenaire de tous les tournages de mes débuts professionnels à Nice, Monaco et en Corse - sa terre. Notre tristesse est immense aussi grande que sa gentillesse et son humanité. Pensées pour sa femme Isabelle, son fils Antoine, sa fille Lisa, ses petits-enfants et tous ceux qui l’aimaient… », a réagi le présentateur du Canal Football Club, sur X.
L’hommage de l’OGC Nice
Un peu plus tôt, l’OGC Nice avait rendu hommage à un « grand professionnel » de la télévision. « Professionnel reconnu et respecté, il excellait dans le domaine de la production audiovisuelle sportive. Il était notamment aux manettes du match de la remontée à Grenoble en 1985, ainsi que du mythique Nice–Strasbourg de 1990, resté dans les mémoires. Homme de l’ombre, doté d’une connaissance pointue de son métier, il exerçait son talent avec une grande humilité et une immense gentillesse. Sa disparition laisse un vide immense auprès de tous ceux qui connaissent l’envers du décor de la réalisation audiovisuelle d’un événement sportif », a-t-on pu lire dans un communiqué publié par l’OGC Nice.