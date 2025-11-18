Laure Boulleau : Le coup de pression à Hervé Mathoux !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Débarquée sur Canal+ après sa carrière de joueuse professionnelle, Laure Boulleau est aujourd’hui consultante, aux côtés notamment d’Hervé Mathoux, présentateur vedette sur la chaine cryptée. Mais voilà qu’à l’avenir, cela pourrait évoluer. En effet, Laure Boulleau ne dirait pas non pour passer présentatrice et ainsi mettre « un peu de pression » à son collègue.

Après sa carrière de joueuse professionnelle, au PSG et en équipe de France, Laure Boulleau s’est reconvertie dans les médias. C’est ainsi qu’elle a rejoint depuis quelques années maintenant sur Canal+, que ce soit lors du Canal Football Club ou lors du Canal Champions Club lors des soirées de Ligue des Champions. Laure Boulleau est donc aux côtés d’Hervé Mathoux. Et bientôt à sa place ?

« J’y penserai peut-être dans quelques années pour mettre un peu de pression à Hervé Mathoux » Interrogée par Télécâble Sat Hebdo, Laure Boulleau s’est confiée sur la possibilité de devenir présentatrice à l’avenir. C’est ainsi que l’actuelle consultante sur Canal+ a fait savoir : « Est-ce que la présentation pourrait me tenter ? Pour un défi, ça pourrait me faire plaisir. (…) La présentation, j’y penserai peut-être dans quelques années pour mettre un peu de pression à Hervé Mathoux ».