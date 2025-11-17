Zidane en clash : Le coup de théâtre !

Amadou Diawara

A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à son deuxième mandat en tant qu'entraineur du Real Madrid. Depuis son départ de la Maison-Blanche, le Ballon d'Or 1998 était en froid avec Florentino Pérez. Et visiblement, les deux hommes ont enterré la hache de guerre. En effet, Zinedine Zidane et le président merengue étaient ensemble au Santiago Bernabeu ce dimanche.

De retour sur le banc du Real Madrid en mars 2019, Zinedine Zidane a décidé de claquer la porte du Santiago Bernabeu lors de l'été 2021. Depuis son départ de la Maison-Blanche, le Ballon d'Or 98 serait en froid avec Florentino Pérez. Mais il semblerait que les deux hommes se soient réconciliés récemment.

Zidane en froid avec Pérez depuis son départ du Real Madrid ? Ce dimanche après-midi, Zinedine Zidane et Florentino Pérez se sont affichés ensemble au Santiago Bernabeu. En marge du choc de NFL entre les Miami Dolphins et les Washington Commanders, les deux hommes ont même posé ensemble pour réaliser quelques photos.