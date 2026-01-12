Antoine Dupont et sa séparation, «elle ne voulait pas…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il avait quitté la maison familiale à l'âge de seulement quinze ans pour démarrer sa grande carrière dans le rugby en partant à Auch, Antoine Dupont a donc été séparé très jeune de sa maman. Une rupture difficile à vivre pour elle, et le demi de mêlée du Stade Toulousain s'était longuement confié à ce sujet en 2021 dans une interview.

En 2021, dans un large entretien accordé à GQ, Antoine Dupont se confiait sur une étape majeure de sa carrière et qui avait marqué sa vie de famille : la séparation avec ses parents alors qu'il n'était âgé que de 15 ans. Courtisée par de nombreux clubs à cette époque pour sa formation, la future star du XV de France avait finalement opté pour Auch. Et Dupont raconte à quel point cette séparation a été compliquée à vivre pour sa maman à cette époque.

« Ma mère ne voulait pas que je parte » « Quand j’avais 14 ou 15 ans, le Stade Toulousain m’avait déjà contacté, mais j’étais dans mon collège à Lannemezan et je ne me voyais pas du tout partir à la ville. Ma mère ne voulait pas que je parte non plus, ça tombait bien ! Je suis donc parti à Auch, j’ai fait mon lycée et trois ans là-bas. Quand j’ai 18 ans, le club est descendu en Fédérale 1, il a donc perdu son statut professionnel. C’est ce qui m’a poussé à partir, sinon je serais resté », assure Antoine Dupont, qui a donc par la suite quitté Auch pour franchir un cap décisif vers le circuit professionnel.