Changement de vie pour Zidane : C'est le coup de foudre ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

D'ores et déjà pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane devrait donc changer de vie. Et selon Daniel Riolo, il devrait avoir un véritable coup de coeur pour Rayan Cherki et lui offrir un rôle majeur en sélection...

Didier Deschamps avait officialisé en début d'année 2025 son futur départ de l'équipe de France, effectif après la Coupe du Monde qui se jouera l'été prochain en Amérique. Rien n'a encore été officialisé en ce qui concerne son futur successeur, mais Zinedine Zidane apparait bien sûr comme le grand favori pour le poste. Et l'ancien coach du Real Madrid devrait fortement s'appuyer sur Rayan Cherki, le genre de profil qu'il affectionne tout particulièrement si l'on en croit les révélations de Daniel Riolo dans l'After Foot, sur RMC Sport.

Cherki, le coup de coeur de Zidane ? « Zidane a quelque chose que Deschamps n’a pas réellement eu, c’est un joueur comme Cherki. Si Cherki confirme qu’il va devenir une sorte de 10 niveau international, si ça continue comme ça, je pense que Zidane s’appuiera sur lui. Il aime ce genre de joueur là. Pendant des années, on a été en déficit de ce côté-là », a récemment expliqué Riolo au sujet de Zinedine Zidane et de Rayan Cherki.