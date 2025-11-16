Zidane arrive, Deschamps a tranché pour son avenir !

Didier Deschamps l’a annoncé : il quittera l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Pendant que tout indique que Zinedine Zidane lui succèdera à la tête des Bleus, la question est de savoir ce que fera le sélectionneur des Bleus après. Visiblement, Deschamps n’a pas envie de s’arrêter et s’activerait déjà en coulisses pour trouver son prochain challenge.
En 2026, après la Coupe du monde, l’équipe de France aura un nouveau sélectionneur. En effet, Didier Deschamps va s’en aller et probablement laisser sa place à Zinedine Zidane. Mais voilà qu’à 57 ans, DD n’a semble-t-il pas prévu de se reposer. Ainsi, l’ancien entraîneur de l’OM pourrait rapidement reprendre du service et pour ce qui est de la destination de Deschamps après les Bleus, ça semble se préciser.
Deschamps contacté en Arabie saoudite !
Et c’est du côté de l’Arabie Saoudite que l’avenir de Didier Deschamps semble s’écrire. Il y a quelques jours déjà, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France n’avait pas fermé la porte à cette possibilité, expliquant alors : « Un club d’Arabie Saoudite m’aurait contacté ? J'ai pu avoir des contacts ».
C’est confirmé ?
Alors qu’il a ensuite été question d’un intérêt d’Al-Ittihad pour Didier Deschamps, AS confirme cette tendance à propos d’un avenir en Arabie saoudite. En effet, avec ses représentants, l’ancien entraîneur de l’OM aurait déjà bougé ses pions prendre place sur un banc saoudien. Affaire à suivre…