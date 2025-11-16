Zidane arrive, Deschamps a tranché pour son avenir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps l’a annoncé : il quittera l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Pendant que tout indique que Zinedine Zidane lui succèdera à la tête des Bleus, la question est de savoir ce que fera le sélectionneur des Bleus après. Visiblement, Deschamps n’a pas envie de s’arrêter et s’activerait déjà en coulisses pour trouver son prochain challenge.

En 2026, après la Coupe du monde, l’équipe de France aura un nouveau sélectionneur. En effet, Didier Deschamps va s’en aller et probablement laisser sa place à Zinedine Zidane. Mais voilà qu’à 57 ans, DD n’a semble-t-il pas prévu de se reposer. Ainsi, l’ancien entraîneur de l’OM pourrait rapidement reprendre du service et pour ce qui est de la destination de Deschamps après les Bleus, ça semble se préciser.

Deschamps contacté en Arabie saoudite ! Et c’est du côté de l’Arabie Saoudite que l’avenir de Didier Deschamps semble s’écrire. Il y a quelques jours déjà, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France n’avait pas fermé la porte à cette possibilité, expliquant alors : « Un club d’Arabie Saoudite m’aurait contacté ? J'ai pu avoir des contacts ».