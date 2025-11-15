Benzema - Zidane : La décision radicale, «je décide de rentrer à Paris…»  

Aujourd’hui à l’antenne sur RMC, Jean-Louis Tourre a connu d’autres expériences avant celle qu’il vit actuellement. C’est ainsi qu’il a notamment été consultant permanent à Madrid pour RTL. Mais voilà qu’il a rapidement décidé mettre fin à cela, décidant alors de rentrer à Paris à cause de Karim Benzema. Explications.
En 2009, Karim Benzema quitte l’OL pour rejoindre le Real Madrid. Mais voilà que pour ses premiers années chez les Merengue, celui qui sera Ballon d’Or en 2022 ne connait pas une très bonne période. A ce moment-là, Jean-Louis Tourre est consultant à Madrid pour RTL. Et compte tenu du niveau décevant de Benzema, il prend une décision fracassante.
« Je pense que Benzema ne sera jamais Zidane »
C’est pour L’Equipe que Jean-Louis Tourre est revenu sur sa décision de quitter Madrid en rapport avec Karim Benzema. Celui qui est aujourd’hui sur RMC a ainsi expliqué : « Je me souviens, au moment où je décide de rentrer à Paris, je dis à Fred Hermel : « Je pense que Benzema ne sera jamais Zidane, il n'y aura pas suffisamment de boulot pour moi » ».
« Autant dire que le soir où Benzema a remporté le Ballon d’Or… »
Jean-Louis Tourre n’a pas vraiment eu le nez creux avec Karim Benzema puisque quelques années plus tard, il s’est imposé comme le patron du Real Madrid, remportant même le Ballon d’Or. « Autant dire que le soir où Benzema a remporté le Ballon d'Or (2022), Fred Hermel m'a vite ressorti cette phrase », a poursuivi Jean-Louis Tourre.