Benzema - Zidane : La décision radicale, «je décide de rentrer à Paris…»  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à l’antenne sur RMC, Jean-Louis Tourre a connu d’autres expériences avant celle qu’il vit actuellement. C’est ainsi qu’il a notamment été consultant permanent à Madrid pour RTL. Mais voilà qu’il a rapidement décidé mettre fin à cela, décidant alors de rentrer à Paris à cause de Karim Benzema. Explications.

En 2009, Karim Benzema quitte l’OL pour rejoindre le Real Madrid. Mais voilà que pour ses premiers années chez les Merengue, celui qui sera Ballon d’Or en 2022 ne connait pas une très bonne période. A ce moment-là, Jean-Louis Tourre est consultant à Madrid pour RTL. Et compte tenu du niveau décevant de Benzema, il prend une décision fracassante.

« Je pense que Benzema ne sera jamais Zidane » C’est pour L’Equipe que Jean-Louis Tourre est revenu sur sa décision de quitter Madrid en rapport avec Karim Benzema. Celui qui est aujourd’hui sur RMC a ainsi expliqué : « Je me souviens, au moment où je décide de rentrer à Paris, je dis à Fred Hermel : « Je pense que Benzema ne sera jamais Zidane, il n'y aura pas suffisamment de boulot pour moi » ».