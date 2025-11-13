Real Madrid : Jackpot pour Mbappé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Si ses débuts à la Maison-Blanche étaient compliquées, l'international français a retrouvé de sa superbe ces derniers mois. A tel point que l'observatoire du football CIES estime que Kylian Mbappé devrait être le joueur le mieux payé du monde.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes. En effet, la star de 26 ans a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement, alors que son contrat avec le club parisien s'est achevé le 30 juin 2024.

Mbappé doit être le joueur le mieux payé du monde ? Lors de sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé était en grande difficulté. Mais heureusement pour Xabi Alonso, son numéro 10 a retrouvé son meilleur niveau depuis quelques mois. Ce qui n'a pas échappé l'Observatoire du football CIES.