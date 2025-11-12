Real Madrid - Les stars désertent : L’incroyable virée à Ibiza !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Carlo Ancelotti et Xabi Alonso, il y a un gouffre au niveau de la gestion de joueurs qui en agaceraient plus d’un dans le vestiaire. C’est en effet la tendance dans la presse espagnole confirmée par Romain Molina. Le journaliste a d’ailleurs fait état d’une escapade à Ibiza en pleine saison sous Ancelotti qui ne passerait plus du tout sous Alonso.

Sous Carlo Ancelotti, son deuxième passage sur le banc merengue, le Real Madrid a raflé deux Ligues des champions en trois saisons. Ce qui a donné un crédit important au coach italien et à son groupe. Au point où certains passe-droits ont été accordés la saison dernière pour l’ultime pige d’Ancelotti à la Casa Blanca.

«Après le match face à Majorque au lieu de rentrer tous à Madrid, des joueurs ont pris l’avion privé pour aller à Ibiza» Au terme de la première journée de championnat à Majorque, certains joueurs du Real Madrid n’ont pas rejoint le continent pour retrouver Madrid. Selon Romain Molina, un détour aux Baléares du côté d’Ibiza a été effectué. « La dernière année d’Ancelotti au Real Madrid, c’était le club Med. C’était la roue libre de tout le monde, les joueurs, la direction. Il y a avait un absentéisme aux entraînements presque j’avais vu. Exemple tout bête, après le match face à Majorque au lieu de rentrer tous à Madrid, des joueurs ont pris l’avion privé pour aller à Ibiza ».