Real Madrid - Les stars désertent : L’incroyable virée à Ibiza !

Entre Carlo Ancelotti et Xabi Alonso, il y a un gouffre au niveau de la gestion de joueurs qui en agaceraient plus d’un dans le vestiaire. C’est en effet la tendance dans la presse espagnole confirmée par Romain Molina. Le journaliste a d’ailleurs fait état d’une escapade à Ibiza en pleine saison sous Ancelotti qui ne passerait plus du tout sous Alonso.
Sous Carlo Ancelotti, son deuxième passage sur le banc merengue, le Real Madrid a raflé deux Ligues des champions en trois saisons. Ce qui a donné un crédit important au coach italien et à son groupe. Au point où certains passe-droits ont été accordés la saison dernière pour l’ultime pige d’Ancelotti à la Casa Blanca.
«Après le match face à Majorque au lieu de rentrer tous à Madrid, des joueurs ont pris l’avion privé pour aller à Ibiza»
Au terme de la première journée de championnat à Majorque, certains joueurs du Real Madrid n’ont pas rejoint le continent pour retrouver Madrid. Selon Romain Molina, un détour aux Baléares du côté d’Ibiza a été effectué. « La dernière année d’Ancelotti au Real Madrid, c’était le club Med. C’était la roue libre de tout le monde, les joueurs, la direction. Il y a avait un absentéisme aux entraînements presque j’avais vu. Exemple tout bête, après le match face à Majorque au lieu de rentrer tous à Madrid, des joueurs ont pris l’avion privé pour aller à Ibiza ».
«Certains ont voulu faire ce genre de choses avec Xabi Alonso, mais ce n’est pas possible»
L’été dernier, un changement d’entraîneur a été opéré après une saison sans titres majeurs pour le Real Madrid. Xabi Alonso a repris les rênes en resserrant la vis. Ce qui n’a pas été apprécié par une partie du vestiaire du club merengue au vu de la différence du quotidien et des libertés par rapport à l’ère Carlo Ancelotti comme le journaliste d’investigation l’affirme sur sa chaîne YouTube. « Certains ont voulu faire ce genre de choses avec Xabi Alonso, mais ce n’est pas possible. On reproche qu’Alonso veuille s’immiscer dans les plages de repos des joueurs et ça fait beaucoup jaser leurs entourages ».