Mbappé - Real Madrid : Le divorce annoncé à l’étranger !

Pierrick Levallet

L’arrivée de Xabi Alonso semblait avoir fait du bien au Real Madrid. Le technicien espagnol avait trouvé un système qui fonctionnait et qui permettait de s’appuyer sur les qualités de chaque joueur. Mais depuis quelques temps, les Merengue sont en difficultés. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ne comprendraient plus les messages envoyés par le coach de 43 ans.

Après une saison 2024-2025 globalement décevante, le Real Madrid a pris une décision radicale en se séparant de Carlo Ancelotti et en le remplaçant par Xabi Alonso. Le coach de 43 ans semblait d’ailleurs avoir trouvé la solution pour relancer le club madrilène. Le technicien espagnol utilisait un système qui permettait aux Merengue d’obtenir de bons résultats.

Divorce surprise entre Xabi Alonso et le vestiaire du Real Madrid ? Mais depuis quelques temps, les choses ne fonctionnent plus au Real Madrid. Comme le rapporte SPORT, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ne comprendraient plus vraiment les messages envoyés par Xabi Alonso. La domination affichée en début de saison a disparu pendant les matchs. De plus, les attaquants ne provoquent plus autant de mouvement qu’avant. Les joueurs resteraient statiques, sans vraiment comprendre ce que le coach espagnol demande.