Après sa défaite en Ligue des champions contre Liverpool cette semaine, le Real Madrid est resté muet ce dimanche face au Rayo Vallecano en concédant un match nul (0-0). Le club, 12ème de Liga, est le deuxième à tenir en échec le Real cette saison en championnat après la défaite contre l'Atlético. Son entraîneur, Iñigo Perez, était content du plan établi.

Auteur d'une prestation suffisante pour tenir en échec le Real Madrid, le Rayo Vallecano avait un plan de jeu pour obtenir ce résultat au minimum. Le coach Iñigo Perez n'a pas manqué de saluer le talent de ses joueurs en conférence de presse après le match.

Le Real Madrid a été surpris Leader de la Liga, le Real Madrid compte toujours une belle avance sur le FC Barcelone après ce match. Le Rayo Vallecano avait d'ailleurs déjà réussi à faire un match nul contre le club catalan en début de saison. « (Vous mettez toujours l'accent sur les joueurs, mais vous avez déjà déstabilisé Flick avec votre approche, et maintenant Xabi Alonso…) Nous avons essayé de faire quelque chose de différent contre le Barça et le Real Madrid, et dans des scénarios équivalents, nous avons toutes les chances de perdre » explique Iñigo Perez en conférence de presse.