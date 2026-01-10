PSG - Ousmane Dembélé : Les grandes explications après le buzz mondial !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 31 mai dernier, le PSG écrivait son histoire en remportant la Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Lors de cette rencontre, les images d’Ousmane Dembélé prêt comme jamais à aller presser Yann Sommer, le gardien adverse, ont fait le tour du monde. Une détermination qui a fait le buzz et visiblement, le numéro 10 du PSG avait bien préparé son coup.

En 2025, le PSG a été un véritable rouleau compresseur, ce qui lui a permis d’aller remporter la Ligue des Champions. Sur le terrain, les joueurs de Luis Enrique étouffaient l’adversaire avec un pressing redoutable. Et ce n’est autre qu’Ousmane Dembélé qui s’était mué en premier défenseur. Le numéro 10 parisien multipliait les courses pour mettre notamment la pression au gardien adverse. Yann Sommer peut en témoigner. En effet, en finale de la Ligue des Champions, le gardien de l’Inter Milan a constamment été harcelé par Dembélé.

« Il va sentir mon souffle » A chaque dégagement de l’Inter Milan, Ousmane Dembélé se tenait prêt à aller presser Yann Sommer. Déterminé, lé numéro 10 du PSG a d’ailleurs fait le buzz avec cette attitude. D’ailleurs, à ce propos, pour France Football, Moustapha Diatta, ami de Dembélé, raconte : « Le pressing sur Sommer, il en a parlé toute la semaine précédente. « T'as vu, le Suisse, là. Je vais lui mettre une pression... Il va sentir mon souffle... Pendant quatre-vingt-dix minutes, je vais respirer fort juste à côté de lui. Il ne faut pas qu'il ait le temps de s'organiser, jamais ». C'est une folie, il avait prévenu, il n'a pas menti ».