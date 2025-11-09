Mercato - Nouvelle star au PSG : La décision radicale du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Le PSG ne cache plus son désir de se renforcer dans le secteur défensif. Et dans cette optique, le club de la capitale pourrait miser sur une star... l’été prochain ! Les dirigeants parisiens garderaient un œil sur les situations d’Ibrahima Konaté et de Dayot Upamecano, dont les contrats avec Liverpool et le Bayern Munich expirent en juin prochain.

Le Real Madrid en concurrence avec le PSG sur le mercato ? Le PSG ne serait toutefois pas seul sur les deux dossiers. Le Real Madrid serait également intéressé par les deux internationaux français. Avec les avenirs d’Antonio Rüdiger et de David Alaba qui sont incertains, le club madrilène aimerait offrir de nouvelles solutions à Xabi Alonso en défense, tout en dépensant le moins d’argent possible.