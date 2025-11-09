Mercato : L’OM annonce du lourd pour son dernier coup !

Après la victoire face à Brest (3-0) samedi, Medhi Benatia s’est exprimé sur l’arrivée de Federico Balzaretti, officialisée par l’OM dans la soirée. L’ancien international italien, avec lequel il a joué à l’AS Rome, a été nommé directeur sportif adjoint et le dirigeant marseillais a indiqué qu’il serait un atout en ce qui concerne le mercato et notamment le marché des jeunes joueurs.
Comme attendu ces derniers jours, Federico Balzaretti est désormais officiellement le directeur sportif adjoint de l’OM. Le club a annoncé son arrivée samedi soir pour « seconder Medhi Benatia » et avec comme « principales missions de superviser la cellule de recrutement et de participer à la valorisation des jeunes talents du club. »
« Il va nous donner un coup de main sur tout ce qui est mercato »
Le directeur du football de l’OM n’a pas attendu l’officialisation pour commenter l’arrivée de Federico Balzaretti, qu’il a connu à l’AS Rome. « C’est quelqu’un que je connais très bien, avec qui j’ai joué à Rome. C’est un super mec et c’est un très grand professionnel. C’est quelqu’un qui connait le milieu, qui connait bien le ballon et il va nous donner un coup de main sur tout ce qui est mercato, valorisation de jeunes joueurs », a déclaré Medhi Benatia en zone mixte après la victoire contre Brest (3-0).
« Faire passer le club à un niveau supérieur avec des gens compétents »
« On a envie d’être de plus en plus actif sur ce marché-là. On sait qu’aujourd’hui, quand tu veux prendre un top joueur de 19 ou 20 ans, tu es forcément en concurrence avec Liverpool, Arsenal… donc peut-être qu’il ne vient pas forcément », a expliqué Medhi Benatia. « Il faut peut-être chercher un petit peu plus jeune et essayer de les accompagner. C’est histoire de se renforcer, faire passer le club à un niveau supérieur avec des gens compétents. Je suis très fier, très content, qu’il nous ait rejoints et comme j’ai dit, c’est avant tout une très belle personne. »