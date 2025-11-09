Mercato : L’OM annonce du lourd pour son dernier coup !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la victoire face à Brest (3-0) samedi, Medhi Benatia s’est exprimé sur l’arrivée de Federico Balzaretti, officialisée par l’OM dans la soirée. L’ancien international italien, avec lequel il a joué à l’AS Rome, a été nommé directeur sportif adjoint et le dirigeant marseillais a indiqué qu’il serait un atout en ce qui concerne le mercato et notamment le marché des jeunes joueurs.

Comme attendu ces derniers jours, Federico Balzaretti est désormais officiellement le directeur sportif adjoint de l’OM. Le club a annoncé son arrivée samedi soir pour « seconder Medhi Benatia » et avec comme « principales missions de superviser la cellule de recrutement et de participer à la valorisation des jeunes talents du club. »

« Il va nous donner un coup de main sur tout ce qui est mercato » Le directeur du football de l’OM n’a pas attendu l’officialisation pour commenter l’arrivée de Federico Balzaretti, qu’il a connu à l’AS Rome. « C’est quelqu’un que je connais très bien, avec qui j’ai joué à Rome. C’est un super mec et c’est un très grand professionnel. C’est quelqu’un qui connait le milieu, qui connait bien le ballon et il va nous donner un coup de main sur tout ce qui est mercato, valorisation de jeunes joueurs », a déclaré Medhi Benatia en zone mixte après la victoire contre Brest (3-0).