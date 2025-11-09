Mercato : Le transfert à 50M€ exigé par le PSG !

Dans la rotation au PSG, Kang-in Lee n’est toutefois pas l’un des premiers choix de Luis Enrique. Forcément, le temps de jeu du Sud-Coréen s’en ressent. C’est ainsi qu’à l’issue de la saison dernière, le milieu offensif s’est imaginé loin du club de la capitale. Mais encore fallait-il qu’un club réponde aux exigences du PSG pour Lee.
Auteur d’une bonne entrée en jeu face au Bayern Munich, Kang-in Lee a gagné des points malgré la défaite. Le Sud-Coréen devrait d’ailleurs profiter des absences au PSG en attaque pour accumuler du temps de jeu. Annoncé titulaire face à l’OL ce dimanche, Lee redresse la pente après des moments compliqués la saison dernière. Au point de le faire penser à quitter le PSG à l’occasion du mercato estival.
Le PSG gourmand avec Kang-in Lee !
Si Kang-in Lee est toujours un joueur du PSG, ça aurait pu ne plus être le cas. En effet, selon les informations du Parisien, le Sud-Coréen s’imaginait loin du club de la capitale lors du dernier mercato estival. Le fait est que Lee n’est pas parti. Et pour cause… Le PSG a été très gourmand en réclamant 50M€ pour son transfert.
Une offre de Nottingham Forrest ?
Aucun club n’a finalement répondu aux attentes du PSG. Pourtant, Kang-in Lee était un joueur sollicité à l’occasion du mercato. Il avait notamment été question d’un intérêt de Nottingham Forrest. Le club de Premier League aurait même été jusqu’à faire une offre pour le Sud-Coréen, celle-ci était de 30M€ + 30M€ de bonus. Une proposition refusée par le PSG.