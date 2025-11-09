Mercato : Le transfert à 50M€ exigé par le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans la rotation au PSG, Kang-in Lee n’est toutefois pas l’un des premiers choix de Luis Enrique. Forcément, le temps de jeu du Sud-Coréen s’en ressent. C’est ainsi qu’à l’issue de la saison dernière, le milieu offensif s’est imaginé loin du club de la capitale. Mais encore fallait-il qu’un club réponde aux exigences du PSG pour Lee.

Auteur d’une bonne entrée en jeu face au Bayern Munich, Kang-in Lee a gagné des points malgré la défaite. Le Sud-Coréen devrait d’ailleurs profiter des absences au PSG en attaque pour accumuler du temps de jeu. Annoncé titulaire face à l’OL ce dimanche, Lee redresse la pente après des moments compliqués la saison dernière. Au point de le faire penser à quitter le PSG à l’occasion du mercato estival.

Le PSG gourmand avec Kang-in Lee ! Si Kang-in Lee est toujours un joueur du PSG, ça aurait pu ne plus être le cas. En effet, selon les informations du Parisien, le Sud-Coréen s’imaginait loin du club de la capitale lors du dernier mercato estival. Le fait est que Lee n’est pas parti. Et pour cause… Le PSG a été très gourmand en réclamant 50M€ pour son transfert.