Revanche au PSG : L'annonce surprise du Qatar

Au Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz a été transfiguré par l'influence de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol s'est installé dans la capitale il y a deux ans de cela, coïncidant avec la montée en puissance de Ruiz tant en sélection qu'en club. Pablo Sarabia est un ami de longue date du milieu de terrain du PSG. Au Qatar depuis cet été, il s'est enflammé pour la revanche de Fabian Ruiz.

A l'été 2022, Fabian Ruiz débarquait du Napoli. L'international espagnol n'a pas laissé un souvenir impérissable dans les mémoires des supporters du PSG lors de son premier exercice sous Christophe Galtier. Néanmoins, tout a changé depuis la nomination de Luis Enrique le 5 juillet 2023. Et ce, grâce à une séance vidéo avec le coach espagnol. « Il est venu me montrer un montage avec des actions à améliorer. A partir de ce moment-là, j'ai beaucoup progressé ».

«Il mérite ça parce que je connais Fabian depuis longtemps» Dès lors, Fabian Ruiz est devenu champion d'Europe avec l'Espagne en 2024 puis avec le PSG un an plus tard. Une belle revanche saluée par Pablo Sarabia, ex-joueur du club entre 2019 et 2023. « Il mérite ça parce que je connais Fabian depuis longtemps. Et pour ça, je sais qu’il mérite toutes ces reconnaissances, pas seulement du club ou des supporters, mais de tout le monde ».