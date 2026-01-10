Bixente Lizarazu et l’homosexualité : L'annonce cash sur un plateau TV !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La question de l'homosexualité reste délicate dans le monde du football. Il y a quelques années, Bixente Lizarazu, champion du monde 1998 et désormais consultant sur TF1, avait pris la parole sur le sujet, affirmant n’avoir jamais été témoin d’un cas d’homophobie dans un vestiaire.

L’homosexualité reste un tabou dans le football, mais certaines stars du ballon rond n’hésitent pas à s’engager pour combattre les discriminations liées à l’orientation sexuelle. C’est notamment le cas d’Antoine Griezmann, joueur de l’Atlético de Madrid et ancien international français, qui avait pris la parole dans le magazine Têtu en 2019. « Je crois que ça demande une sacrée dose de courage de faire son coming out, expliquait Griezmann. Pour qu'un coéquipier se sente assez en confiance pour te le dire, il faut vraiment que ce soit un très bon ami. Et une telle confiance est difficile à obtenir […]. Si un footballeur gay souhaite faire son coming out, il n'aura peut-être pas tous les joueurs de l'équipe de France à ses côtés, mais il m'aura, moi ! »

L’échange tendu entre Lizarazu et une ancienne ministre Invité de l’émission Quotidien en 2020, Bixente Lizarazu affirmait pour sa part n’avoir jamais entendu de propos homophobes ou sexistes dans les vestiaires. « Ça ne m'est pas arrivé », lançait le champion du monde 1998, de quoi faire réagir sur le plateau la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes de l’époque Elisabeth Moreno, ayant du mal à croire son voisin de table. « Je vous le dis ! », lui avait alors répondu Lizarazu.