Antoine Griezmann en couple : Le coup de foudre à l’étranger !

Parti en Espagne très jeune, Antoine Griezmann a vu sa vie basculer en 2011 lorsque son regard a croisé celui d’Erika Choperena, celle qui allait devenir sa femme et la mère de ses quatre enfants. Une rencontre survenue durant un stage de pré-saison, lorsque le footballeur évoluait encore à la Real Sociedad.

Malgré la fin de son aventure avec les Bleus en septembre 2024, Antoine Griezmann reste l’une des personnalités préférées des Français, en témoigne sa 25ᵉ place au classement publié par TF1-LCI le 26 décembre dernier, selon le baromètre Ifop. Pourtant, le joueur de l’Atlético de Madrid a quitté l’Hexagone très tôt en étant repéré par la Real Sociedad à l'âge de treize ans. Son départ en Espagne va alors bouleverser sa vie professionnelle mais également personnelle.

« Je l’ai vue passer avec un plateau » Car c’est lors d'un rassemblement avec la Real Sociedad qu’Antoine Griezmann a rencontré celle qui partage encore sa vie aujourd’hui. « Un stage d’avant-saison, j’avais 17 ans. On était logés dans une résidence avec une cantine, que l’on partageait avec les étudiants d’une université contiguë. Je l’ai vue passer avec un plateau. J’ai demandé autour de moi si quelqu’un la connaissait. On m’a alors expliqué qu’elle apprenait la psychologie pour enfant », avait raconté l’attaquant en 2018, dans un entretien accordé à GQ.