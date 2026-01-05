Griezmann et Deschamps : La vérité sur leur rupture !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sans que ça ne s'effrite trop dans la presse en amont, Antoine Griezmann sonnait lui-même le glas de son aventure avec l'équipe de France. Une histoire d'amour vieille de 10 ans qui s'arrêtait subitement sans la moindre explication. Plus d'une année s'est écoulée et Pierre Ménès attend toujours son témoignage, mais pas son retour chez les Bleus au vu de la tournure des évènements pris en sélection sportivement parlant.

Le 30 septembre 2024, Antoine Griezmann disait stop après un tour d'honneur au Parc des princes pendant la trêve internationale qui venait de se terminer. Le meilleur buteur de l'histoire de l'Atletico de Madrid mettait un terme à sa relation de 10 ans avec l'équipe de France A et en ce sens avec Didier Deschamps qui a fini par avouer qu'il était son chouchou.

«Monsieur n'a toujours pas daigné nous expliquer sa retraite» Une retraite internationale qui n'a pas clairement été expliquée par Antoine Griezmann hormis son post sur X au moment de l'annoncer. A quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet), un internaute a interpellé Pierre Ménès au sujet d'un retour de Griezmann chez les Bleus. « Griezmann a visiblement arrêté parce qu'il n'était pas satisfait de pas mal de choses en équipe de France. Je dis visiblement parce que pratiquement un an et demi après, monsieur n'a toujours pas daigné nous expliquer sa retraite. Alors quand tu ne donnes pas d'explications comme avec Benzema où tout reste nébuleux et flou, c'est difficile d'avoir la vérité là-dessus ».