Deschamps - Il plaque tout : Le mariage «parfait» est annoncé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Non appelé par Didier Deschamps pendant un certain temps, Rayan Cherki a fêté sa première sélection contre l'Espagne en demi-finale de Final Four de la Ligue des nations en juin 2025. Et ce, alors qu'il allait être transféré de l'OL à Manchester City. Un nouveau départ avec Pep Guardiola pour le natif de Lyon qui s'est enflammé pour son mariage réussi avec le technicien espagnol.

Appelé en équipe de France pour la première fois pour le rassemblement de juin 2025, en parallèle de son transfert de l'OL vers Manchester City, Rayan Cherki a trouvé une certaine régularité qui lui faisait défaut depuis ses débuts chez les professionnels en 2019. Du haut de ses 22 ans, le petit Rayan a bien grandi et mûrit de jour en jour sous Pep Guardiola, le coach idéal pour son développement.

«Pep a toujours été la vision du football que j'avais en moi» C'est le milieu offensif de Manchester City en personne qui a dressé ce constat au micro de Canal+. « Je pense que j'ai appris énormément de choses. Après je pense aussi que Pep Guardiola a toujours été la vision de mon football. Depuis que je suis entré dans le monde professionnel, Pep a toujours été la vision du football que j'avais en moi, que j'avais dans ma tête, que j'avais envie de pratiquer ».