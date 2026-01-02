Deschamps : L'appel d'un club de Ligue 1 !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps aura une ultime grosse réflexion à mener pour la Coupe du monde 2026 et le groupe qu'il emmènera sur le sol américain pour ce qui sera sa dernière compétition. Le sélectionneur de l'équipe de France rendra après le Mondial son tablier avec Mathieu Udol dans son groupe ? Pierre Sage n'en est pas encore là, mais assure que son défenseur latéral a sa place de par ses performances avec le RC Lens.

Ce vendredi soir, le RC Lens se déplacera au Stadium pour y affronter le Toulouse FC en ouverture de la 17ème journée de Ligue 1. Cette affiche représentera la première opposition de 2026 en championnat. Avec une nouvelle passe décisive de Mathieu Udol ? Le piston gauche reste sur quatre services à ses coéquipiers lensois sur ses quatre dernière apparitions en Ligue 1.

«Je serais très content qu'il soit récompensé de cette manière là» Son apport pour le RC Lens est tel que le sujet de l'équipe de France revient sur la table dans les médias ces derniers temps pour le défenseur latéral arrivé du FC Metz à l'intersaison. Membre incontournable du leader de Ligue 1, Udol peut prétendre à l'équipe de France du point de vue de son entraîneur Pierre Sage. « Je confirme ma position d'il y a 15 jours, 3 semaines en arrière. Je serais très content qu'il soit récompensé de cette manière là. Parce que ça sous-entendrait aussi qu'il continue à être performant comme il l'a été et donc que notre équipe continue à bien fonctionner ».