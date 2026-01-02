Deschamps : L'appel d'un club de Ligue 1 !

Didier Deschamps aura une ultime grosse réflexion à mener pour la Coupe du monde 2026 et le groupe qu'il emmènera sur le sol américain pour ce qui sera sa dernière compétition. Le sélectionneur de l'équipe de France rendra après le Mondial son tablier avec Mathieu Udol dans son groupe ? Pierre Sage n'en est pas encore là, mais assure que son défenseur latéral a sa place de par ses performances avec le RC Lens.
Ce vendredi soir, le RC Lens se déplacera au Stadium pour y affronter le Toulouse FC en ouverture de la 17ème journée de Ligue 1. Cette affiche représentera la première opposition de 2026 en championnat. Avec une nouvelle passe décisive de Mathieu Udol ? Le piston gauche reste sur quatre services à ses coéquipiers lensois sur ses quatre dernière apparitions en Ligue 1.
«Je serais très content qu'il soit récompensé de cette manière là»
Son apport pour le RC Lens est tel que le sujet de l'équipe de France revient sur la table dans les médias ces derniers temps pour le défenseur latéral arrivé du FC Metz à l'intersaison. Membre incontournable du leader de Ligue 1, Udol peut prétendre à l'équipe de France du point de vue de son entraîneur Pierre Sage. « Je confirme ma position d'il y a 15 jours, 3 semaines en arrière. Je serais très content qu'il soit récompensé de cette manière là. Parce que ça sous-entendrait aussi qu'il continue à être performant comme il l'a été et donc que notre équipe continue à bien fonctionner ».
«Tout le monde y gagne»
De passage en conférence de presse mercredi, Pierre Sage a fait passer un message à l'aube de la nouvelle année à Didier Deschamps alors que se profile l'ultime compétition de DD à la tête de l'équipe de France : la Coupe du monde. « Son objectif personnel passera par des bonnes performances en club, comme il le fait depuis le début de saison. Et tout le monde y gagne, donc on va l'encourager à avoir cet objectif là avec évidence ».