Ça dégénère avec Zidane, la bagarre surréaliste !

Alexis Brunet

Ce samedi, le Nigéria s’est qualifié pour les demi-finales de la CAN en s’imposant 2-0 contre l’Algérie. Au coup de sifflet final, la situation a quelque peu dégénéré et les Algériens sont venus se plaindre de l’arbitrage. Luca Zidane était particulièrement remonté et il a eu une grosse altercation avec un joueur des Super Eagles.

L’aventure de l’Algérie à la CAN s’arrête donc en quart de finale. Ce samedi, les Fennecs se sont inclinés 2-0 contre le Nigéria, qui a pu compter sur des réalisations de Victor Osimhen et Akor Adams. Une rencontre qui ne s’est pas forcément terminée dans le calme.

Zidane s’embrouille avec un joueur du Nigéria Mécontents de l’arbitrage, les joueurs de l’Algérie sont venus se plaindre auprès de l’arbitre au coup de sifflet final. Comme le rapporte Foot Mercato, la situation a dégénéré et Luca Zidane, visiblement très énervé, a eu une grosse altercation avec le joueur du Nigéria Raphael Onyedika. Le calme est par la suite revenu, mais les nerfs étaient tendus. L'arbitre de la rencontre, Issa Sy, a même dû être escorté hors du terrain.