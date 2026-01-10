Mbappé quitte Madrid, du lourd est annoncé !

Alexis Brunet

Actuellement, Kylian Mbappé se trouve du côté de Djeddah en Arabie saoudite pour disputer la finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone. Rien ne dit que le Français sera toutefois titulaire car il sort de blessure. Si c’est le cas, Hansi Flick ne changera pas ses plans. L’entraîneur barcelonais est sûr des forces de son équipe.

Dimanche, le Real Madrid aura l’occasion de remporter déjà un trophée en 2026. Les Madrilènes vont disputer la finale de la Supercoupe d’Espagne face à leur grand rival, le FC Barcelone. Pour l’occasion, la rencontre a été délocalisée du côté de l’Arabie saoudite, plus précisément à Djeddah.

Mbappé titulaire ? Face au FC Barcelone, le Real Madrid espère pouvoir compter sur son atout offensif numéro un : Kylian Mbappé. Il n’est pas certain que le Français soit titulaire dimanche soir, car il sort de blessure. L’attaquant a loupé les deux derniers matchs de la Casa Blanca car il était touché au genou.